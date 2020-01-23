Украинка получила корону на необычном международном конкурсе: яркие фото и видео

Grandma Universe 2020 - украинка стала призером конкурса (коллаж РБК-Украина)

Львовская бабушка получила титул на международном конкурсе красоты

Украинка завоевала титул Grandma International на международном конкурсе красоты 50+ Grandma Universe 2020, который состоялся в Софии в Болгарии. Корона досталась львовянке Оксане Бобошко-Вандерховен.

Участие в конкурсе Grandma Universe 2020 принимали женщины старше 50 лет.

Оксана Бобошко-Вандерховен занимается коллекционированием антикварных открыток эпохи сецессии.

Также она читает лекции о моде того времени и интересных женщин.

Еще Бобошко-Вандерховен любит путешествия и мастерски танцует танго.

Для гала-выхода львовянка выбрала уникальное платье с портретом Леси Украинки и ее цитатой.

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен стала призером конкурса Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Пани Оксану выбрал оргкомитет международного конкурса красоты "Миссис Восточная Европа" для представления на конкурсе Grandma Universe 2020. Этот конкурс расоты среди женщин старше 50 лет длился с 19 до 23 января.

21 января она завоевала почетный титул Grandma International, а победа в конкурсе Grandma Universe получила представитель Эстонии.

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен получила титул на международном конкурсе красоты среди женщин старше 50 лет

"Оксана Бобошко-Вандерховен везет нам из Болгарии корону. Но корона это лишь символ... А титул? Титулов, которыми Оксану искренне награждают те, кто имел возможность с ним познакомиться ближе у нее много: Мисс харизматичность, Мисс Волшебная улыбка, Мисс Креативность, Мисс Неисправимый оптимизм, Мисс Высокий вкус, Мисс Пилигрим, Мисс Источник интересных идей.... и еще перечислять и перечислять! Но главный трофей, который Оксана получила на не простом пути к самой себе, это месседж, прозвучавший в заключительном аккорде конкурса: возраст женщины, ее внутренний мир, и качество его жизни - полностью зависит от ее желаний и планов на будущее и того, что вы готовы преодолеть на пути к этому!!!" - отмечает в Facebook подруга победительницы Людмила Чересленко.

Сама же пани Оксана в сети тепло поблагодарила всех друзей и близких за поддержку: "Конкурсы, к счастью, обладают способностью заканчиваться, поэтому возвращаемся!"

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен на конкурсе Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)