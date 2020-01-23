ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинка получила корону на необычном международном конкурсе: яркие фото и видео

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 10:15
Украинка получила корону на необычном международном конкурсе: яркие фото и видео
Grandma Universe 2020 - украинка стала призером конкурса (коллаж РБК-Украина)

Львовская бабушка получила титул на международном конкурсе красоты

Украинка завоевала титул Grandma International на международном конкурсе красоты 50+ Grandma Universe 2020, который состоялся в Софии в Болгарии. Корона досталась львовянке Оксане Бобошко-Вандерховен.

Участие в конкурсе Grandma Universe 2020 принимали женщины старше 50 лет.

Оксана Бобошко-Вандерховен занимается коллекционированием антикварных открыток эпохи сецессии.

Также она читает лекции о моде того времени и интересных женщин.

Еще Бобошко-Вандерховен любит путешествия и мастерски танцует танго.

Для гала-выхода львовянка выбрала уникальное платье с портретом Леси Украинки и ее цитатой.

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен стала призером конкурса Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Пани Оксану выбрал оргкомитет международного конкурса красоты "Миссис Восточная Европа" для представления на конкурсе Grandma Universe 2020. Этот конкурс расоты среди женщин старше 50 лет длился с 19 до 23 января.

21 января она завоевала почетный титул Grandma International, а победа в конкурсе Grandma Universe получила представитель Эстонии.

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен получила титул на международном конкурсе красоты среди женщин старше 50 лет

"Оксана Бобошко-Вандерховен везет нам из Болгарии корону. Но корона это лишь символ... А титул? Титулов, которыми Оксану искренне награждают те, кто имел возможность с ним познакомиться ближе у нее много: Мисс харизматичность, Мисс Волшебная улыбка, Мисс Креативность, Мисс Неисправимый оптимизм, Мисс Высокий вкус, Мисс Пилигрим, Мисс Источник интересных идей.... и еще перечислять и перечислять! Но главный трофей, который Оксана получила на не простом пути к самой себе, это месседж, прозвучавший в заключительном аккорде конкурса: возраст женщины, ее внутренний мир, и качество его жизни - полностью зависит от ее желаний и планов на будущее и того, что вы готовы преодолеть на пути к этому!!!" - отмечает в Facebook подруга победительницы Людмила Чересленко.

Сама же пани Оксана в сети тепло поблагодарила всех друзей и близких за поддержку: "Конкурсы, к счастью, обладают способностью заканчиваться, поэтому возвращаемся!"

Украинка получила корону на необычном международном конкурсе: яркие фото и видео

Украинка Оксана Бобошко-Вандерховен на конкурсе Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Мисс Украина Вселенная сделала признание о своей победе в конкурсе Одесситка стала самой красивой студенткой Украины: знойные фото
Новости Украины конкурс красотыбабушка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь