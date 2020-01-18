Украинская спортсменка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Фото: Ярослава Магучих (facebook.com / UkrainianAthletics)

Украинка Магучих установила мировой рекорд с результатом 2,01 м

Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.

Как сообщается, украинка Магучих установила мировой рекорд U20 в помещении с результатом 2,01 метра. Этот результат обеспечил спортсменке победу на соревнованиях "Мемориал Демьянюка" во Львове.

"Прыгать было очень клево. 2,01 - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Коттбусе (29 января). Будем соревноваться и показывать высокие результаты", - заявила Магучих после победы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая выступает в дисциплине прыжков в длину, попала в мировую номинацию Восходящая звезда по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Кроме того, Магучих уже была признана лучшей в Европе в этой же номинации, а теперь имеет шанс побороться и за звание лучшей в мире среди молодых спортсменок. Соперницами украинской спортсменки стали бегунья Британи Андерсон с Ямайки и бегунья на средние дистанции Лемли Хайилу из Эфиопии.