Українцям сказали, кому обов'язково треба переоформити документи на газопостачання
У Нафтогазі пояснили, що українці, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок, повинні переоформити документи на газопостачання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
Як переоформити документи на газопостачання
"Перше, що вам потрібно, - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу", - пояснюють у компанії.
Після цього зберіть пакет документів:
- ваш ІПН (РНОКПП)
- паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання
- документ, що підтверджує право власності на житло
- заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з сайту)
- згода співвласників, якщо житло має декілька власників
Додатково може знадобитись:
- рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі
- свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності
Як передати документи Нафтогазу
Після зібраних документів оберіть один зі способів їх подачі:
- надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua
- відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до "ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
- відвідайте найближче відділення ПУМБ з оригіналами документів
"Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - пояснюють у Нафтогазі.
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