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Українцям сказали, кому обов'язково треба переоформити документи на газопостачання

Четвер 28 березня 2024 08:02
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Українцям сказали, кому обов'язково треба переоформити документи на газопостачання Як переоформити документи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Нафтогазі пояснили, що українці, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок, повинні переоформити документи на газопостачання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.

Як переоформити документи на газопостачання

"Перше, що вам потрібно, - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу", - пояснюють у компанії. ​

Після цього зберіть пакет документів: ​

  • ваш ІПН (РНОКПП)
  • паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання
  • документ, що підтверджує право власності на житло
  • заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з сайту)​
  • згода співвласників, якщо житло має декілька власників

Додатково може знадобитись: ​

  • рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі
  • свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності

Як передати документи Нафтогазу

Після зібраних документів оберіть один зі способів їх подачі: ​

  • надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua
  • відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до "ТОВ "ГК "Нафтогаз України" ​
  • відвідайте найближче відділення ПУМБ з оригіналами документів

"Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - пояснюють у Нафтогазі.

Читайте також про те, що робити, якщо відмовились від доставки газу, а платіжки все одно приходять.

Раніше ми писали про те, скільки будемо платити за газ з 1 квітня.

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