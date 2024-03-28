Украинцам сказали, кому обязательно нужно переоформить документы на газоснабжение
В "Нафтогазе" объяснили, что украинцы, которые купили новое жилье или получили недвижимость в наследство, должны переоформить документы на газоснабжение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.
Как переоформить документы на газоснабжение
"Первое, что вам нужно - это ЭИС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", - объясняют в компании.
После этого соберите пакет документов:
- ваш ИНН (РНОКПП)
- паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства
- документ, подтверждающий право собственности на жилье
- заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта)
- согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев
Дополнительно может потребоваться:
- счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали
- свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности
Как передать документы "Нафтогазу"
После собранных документов выберите один из способов их подачи:
- отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua
- отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК "Нафтогаз Украины"
- посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов
"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", - объясняют в "Нафтогазе".
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