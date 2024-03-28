Украинцам сказали, кому обязательно нужно переоформить документы на газоснабжение

В "Нафтогазе" объяснили, что украинцы, которые купили новое жилье или получили недвижимость в наследство, должны переоформить документы на газоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.

Как переоформить документы на газоснабжение

"Первое, что вам нужно - это ЭИС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", - объясняют в компании.​

После этого соберите пакет документов:

ваш ИНН (РНОКПП)

паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства

документ, подтверждающий право собственности на жилье

заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта)

согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев

Дополнительно может потребоваться:

счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали

свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности

Как передать документы "Нафтогазу"

После собранных документов выберите один из способов их подачи:

отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua

отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК "Нафтогаз Украины"

посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов

"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", - объясняют в "Нафтогазе".