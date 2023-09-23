Надю Дорофєєву шантажують шахраї: співачка наважилася розказати правду

Деталі інциденту

Дорофеєва розповіла, що організатори замовили виступ співачки, зазначивши, що це буде благодійний концерт. Надя погодилася та навіть зробила знижку.

Але, коли знаменитість приїхала на концертний майданчик у Відні, то була розчарована, адже організатори не виконали жодних зобов'язань та навіть не привезли мікрофонів.

"У мене за 15 років концертної діяльності траплялося різне, але такого, щоб не було елементарно ані техніки, ані стійок, ані мікрофонів, ані кабелів я ще не бачила. Ми відмовилися виступати, бо це технічно було просто неможливо", - сказала вона.

Тоді зірка за кілька годин до концерту скасувала свій виступ. Організаторка виплатила співачці гонорар.

Однак, виявилося, організатори не повертали глядачам кошти за квитки. Зокрема, вони намагались перенести концерт, але співачка категорично відмовилась.

"Наша команда намагалася зв'язатися з цією ГО "Мрія". Нам почали телефонувати з незнайомих номерів та шантажувати, що будуть говорити людям, що ми їх кинули", - заявила Надя.

Надя Дорофеєва розповіла про шахраїв у Відні (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Як шантажують співачку

Тепер організатори публічно звинувачують Дорофєєву та її команду у скасуванні виступу, прикриваючись тим, що вони волонтери.

"Це не є правдою. На афіші було вказано, що 50% коштів від їхнього прибутку піде на благодійність. Тобто це був комерційний концерт із частковою благодійною складовою", - пояснила артистка.

Також вона звернулася до організаторів концерту та заявила, що не треба прикриватися благодійністю. Адже саме вони несуть відповідальність за проведення заходу.

До того ж співачці соромно перед фанатами, які не знали про скасування та прийшли на концерт.

"Я через розбірки зі звуком, організатором та від стресу перенервувала і не вийшла до тих людей, хто прийшов, хоча б обійнятися. От через це мені дуже шкода", - додала вона.

Надя розповіла, що це не перший випадок такої "співпраці" організації з українськими артистами. Тому Дорофєєва закликала артистів бути обережними та не співпрацювати з ГО.

Громадська організація у Відні вже не вперше обдурює артистів (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)