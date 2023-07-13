Офіційно! Дорофєєва і Кацурін підтвердили одруження і показали відео з весілля

Чутки про реєстрацію шлюбу між Дорофєєвою та Кацуріним були вже давно. А тепер молодята перестали приховувати важливу подію та поділилися фото та відео зі свого весілля.

Інформацію про шлюб підтвердила Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram.

Весілля відбулося?

Українська співачка розмістила декілька фотографій з весілля та одне відео. На одному знімку пара чітко показує власні обручки.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", - написала Надя.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін одружилися (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А на відео Дорофєєва та Кацурін цілуються, і можна помітити, що пара виглядає абсолютно щасливою.

Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

В березні 2022 року одразу дві відомі пари повідомили про своє розлучення. Це були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес та їхні найближчі друзі, пара рестораторів Михайло та Даша Кацуріни.

Через декілька місяців стало відомо, що пари, які багато років дружили та відпочивали разом, не просто розбіглися, а фактично помінялися партнерами. Бо Надя Дорофєєва почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Володимир Дантес має роман з Дашею Кацуріною.

Певний час пари зберігали свої стосунки у таємниці, але згодом почали публікувати спільні фото у соцмережах.

Наприкінці червня з'явилася інформація про таємне весілля Дорофєєвої та Кацуріна. Весілля відгуляли в ресторані "Курені", біля метро Арсенальна в Києві. Гостей було небагато - трохи більш як 60 осіб, а меню склав шеф-кухар Володимир Ярославський.

На весіллі було багато відомих людей з шоубізнесу, але жодного фото та підтвердження не було - пара вжила заходи безпеки, аби нічого не потрапило у ЗМІ. Гостям навіть заклеювали камери у телефонах.