Надю Дорофееву шантажируют мошенники: певица решилась рассказать правду

Детали инцидента

Дорофеева рассказала, что организаторы заказали выступление певицы, отметив, что это будет благотворительный концерт. Надя согласилась и даже сделала скидку.

Но когда знаменитость приехала на концертную площадку в Вене, то была разочарована, ведь организаторы не выполнили никаких обязательств и даже не привезли микрофонов.

"У меня за 15 лет концертной деятельности случалось разное, но такого, чтобы не было элементарно ни техники, ни стоек, ни микрофонов, ни кабелей, я еще не видела. Мы отказались выступать, потому что это технически было просто невозможно", - сказала она.

Тогда звезда за несколько часов до концерта отменила свое выступление. Организатор выплатила певице гонорар.

Однако, оказалось, организаторы не возвращали зрителям деньги за билеты. В частности они пытались перенести концерт, но певица категорически отказалась.

"Наша команда пыталась связаться с этой ОО "Мрия". Нам начали звонить с незнакомых номеров и шантажировать, что будут говорить людям, что мы их кинули", - заявила Надя.

Надя Дорофеева рассказала о мошенниках в Вене (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Как шантажируют певицу

Теперь организаторы публично обвиняют Дорофееву и ее команду в отмене выступления, прикрываясь тем, что они волонтеры.

"Это не правда. На афише было указано, что 50% средств от их прибыли пойдет на благотворительность. То есть это был коммерческий концерт с частичной благотворительной составляющей", - объяснила артистка.

Также она обратилась к организаторам концерта и заявила, что не нужно прикрываться благотворительностью. Ведь именно они несут ответственность за проведение мероприятия.

К тому же, певице стыдно перед фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.

"Я из-за разборок со звуком, организатором и от стресса перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел, хотя бы обняться. Вот из-за этого мне очень жаль", - добавила она.

Надя рассказала, что это не первый случай такого "сотрудничества" организации с украинскими артистами. Поэтому Дорофеева призвала артистов бить осторожными и не сотрудничать с ОО.

Общественная организация в Вене уже не в первый раз обманывает артистов (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)