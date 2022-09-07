"Все очень просто": Дорофеева впервые рассказала, когда закрутила роман с Кацуриным

Певица Надя Дорофеева, которая разошлась с мужем Владимиром Дантесом, впервые рассказала, как закрутила роман с тогда еще женатым ресторатором Михаилом Кацуриным. Напомним, что он был женат на дизайнере Дарье Кацуриной и они воспитывали двоих маленьких детей.

Расставание с Дантесом

По словам Нади, расставание с Вовой было очень трудным и шли они к этому полгода.

"Мы уважаем друг друга, любим. Мы понимаем, что мы друзья", - рассказала о бывшем муже звезда.

Она отметила, что им очень хорошо жилось вместе, но "как женщина и мужчина это уже не работало".

Во время войны пара заявила о разводе и уже через месяц понеслись слухи о том, что Дорофеева закрутила роман с Мишей Кацуриным, который тогда еще был в браке.

Отметим, что две семьи многократно проводили время вместе, ездили часто на отдых, а Надя с Дашей Кацуриной были подругами. После этого певица решила признаться, что она с Мишей, так как, по ее словам, "люди многое додумывали".

Роман с Кацуриным

Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева объяснила свой роман с Мишей просто.

"Мы влюбились в друг друга. Все очень просто", - сказала она.

Отметим, что на днях дизайнер Даша Кацурина и Владимир Дантес официально подтвердили, что они пара.

Отношения между ними начались буквально через несколько месяцев после развода - Даши с мужем Мишей, Дантеса - с женой Надей Дорофеевой.