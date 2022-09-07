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"Все очень просто": Дорофеева впервые рассказала, когда закрутила роман с Кацуриным

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 14:15
"Все очень просто": Дорофеева впервые рассказала, когда закрутила роман с Кацуриным Фото: Надя Дорофеева рассказала о новом возлюбленном (facebook.com.nadya dorofeeva)
Автор: Styler

Певица Надя Дорофеева, которая разошлась с мужем Владимиром Дантесом, впервые рассказала, как закрутила роман с тогда еще женатым ресторатором Михаилом Кацуриным. Напомним, что он был женат на дизайнере Дарье Кацуриной и они воспитывали двоих маленьких детей.

О вспыхнувшей новой любви исполнительница рассказала в программе "ЖВЛ".

Расставание с Дантесом

По словам Нади, расставание с Вовой было очень трудным и шли они к этому полгода.

"Мы уважаем друг друга, любим. Мы понимаем, что мы друзья", - рассказала о бывшем муже звезда.

Она отметила, что им очень хорошо жилось вместе, но "как женщина и мужчина это уже не работало".

Во время войны пара заявила о разводе и уже через месяц понеслись слухи о том, что Дорофеева закрутила роман с Мишей Кацуриным, который тогда еще был в браке.

Отметим, что две семьи многократно проводили время вместе, ездили часто на отдых, а Надя с Дашей Кацуриной были подругами. После этого певица решила признаться, что она с Мишей, так как, по ее словам, "люди многое додумывали".

Роман с Кацуриным

&quot;Все очень просто&quot;: Дорофеева впервые рассказала, когда закрутила роман с Кацуриным

Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева объяснила свой роман с Мишей просто.

"Мы влюбились в друг друга. Все очень просто", - сказала она.

Отметим, что на днях дизайнер Даша Кацурина и Владимир Дантес официально подтвердили, что они пара.

Отношения между ними начались буквально через несколько месяцев после развода - Даши с мужем Мишей, Дантеса - с женой Надей Дорофеевой.

Ранее мы писали о том, как отреагировал Дантес на роман бывшей жены с Мишей Кацуриным.

Также читайте, как выглядела Даша Кацурина до того, как стать модным дизайнером.

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Надя Дорофеева
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