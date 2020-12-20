ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Надоели ямы: в Киеве люди сами начали "ремонтировать" разбитую дорогу

Автор: Роман Мирончук

Жители Киева на улице Малиновского так и не дождались ремонта дороги, поэтому решили сами взяться за это непростое дело. Мужчины взяли в руки лопаты и начали заделывать ямы.

Самые читаемые новости

Действие киевлян попало на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию. При этом люди удивлены, почему Укравтодор не занимается дорогами, ведь налог на них идет с каждого проданного литра бензина.

  • А при покупке каждого литра топлива платим сбор на дороги! Дороги где?
  • Ремонт во дворе от Укравтодора держится неделю или две. Потом снова ямы и разбросанные куски асфальта появляются;
  • А зачем мы тогда платим "придомовую территорию";
  • А что поделать.

Напомним, в Киеве открыли автомобильную развязку, которую ремонтировали последние 12 лет. Она находится в микрорайоне Березняки, на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной.

Решение обновить путепровод было принято еще в 2008 году. За два года построили тоннель, подпорные стенки и дождевую канализацию. Но потом стройка заморозилась.

Ранее в Харькове на территории Новосалтовского рынка провалился асфальт, и образовался провал глубиной несколько метров в проходе между магазинами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевдороги