В Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 лет

В Киеве открыли развязку на Березняках (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве открыли автомобильную развязку, которую ремонтировали последние 12 лет. Она находится в микрорайоне Березняки, на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной.

Этот путепровод решили обновить еще в 2008 году. За два года там был построен тоннель, подпорные стенки и дождевая канализация. А потом процесс остановился. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев на своей странице в Facebook.

"Долгострой уже в прошлом! Торчащие люки, заваленный бордюрный камень, отсутствие благоустройства и нижние слои дорожного покрытия без разметки – долгие годы именно так выглядела развязка на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности", - написал Густелев.

Он рассказал, что левобережный подход к мосту Патона перестал быть испытанием для автомобилистов и при ремонте были учтены все нюансы реальной жизни.

"Развязка, которые долгие годы ждала "лучшие времена" приобрела завершенный вид с новым асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров, освещением, понижением, тактильной плиткой. Во время завершения работ учтено и другие реалии – существенное увеличение количества велосипедистов на столичных дорогах. Велосообщение между Русановкой и Березняками будет значительно улучшено", - отметил чиновник.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве две ночи подряд будут ограничивать движение по мосту Метро.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье открыли высокогорную дорогу к озеру Синевир после ремонта.