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В Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 лет

Киев, Вторник 08 декабря 2020 13:10
В Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 лет
В Киеве открыли развязку на Березняках (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве открыли автомобильную развязку, которую ремонтировали последние 12 лет. Она находится в микрорайоне Березняки, на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной.

Этот путепровод решили обновить еще в 2008 году. За два года там был построен тоннель, подпорные стенки и дождевая канализация. А потом процесс остановился. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев на своей странице в Facebook.

"Долгострой уже в прошлом! Торчащие люки, заваленный бордюрный камень, отсутствие благоустройства и нижние слои дорожного покрытия без разметки – долгие годы именно так выглядела развязка на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности", - написал Густелев.

Он рассказал, что левобережный подход к мосту Патона перестал быть испытанием для автомобилистов и при ремонте были учтены все нюансы реальной жизни.

"Развязка, которые долгие годы ждала "лучшие времена" приобрела завершенный вид с новым асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров, освещением, понижением, тактильной плиткой. Во время завершения работ учтено и другие реалии – существенное увеличение количества велосипедистов на столичных дорогах. Велосообщение между Русановкой и Березняками будет значительно улучшено", - отметил чиновник.

В Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 летВ Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 летВ Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 летВ Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 летВ Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 летВ Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 лет

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве две ночи подряд будут ограничивать движение по мосту Метро.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье открыли высокогорную дорогу к озеру Синевир после ремонта.

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