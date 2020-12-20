Набридли ями: в Києві люди самі почали "ремонтувати" розбиту дорогу

Мешканці Києва на вулиці Малиновського так і не дочекалися ремонту дороги, тому вирішили самі взятися за цю непросту справу. Чоловіки взяли в руки лопати і почали закладати ями.

Дія киян потрапило на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі мережі прокоментували ситуацію. При цьому люди здивовані, чому Укравтодор не займається дорогами, адже податок на них йде з кожного проданого літра бензину.

А при покупці кожного літра палива сплачуємо збір на дороги! Дороги де?

Ремонт у дворі від Укравтодору тримається тиждень або дві. Потім знову ями і розкидані шматки асфальту з'являються;

А навіщо ми тоді платимо "прибудинкову територію";

А що поробиш.

Нагадаємо, в Києві відкрили автомобільну розв'язку, яку ремонтували останні 12 років. Вона знаходиться в мікрорайоні Березняки, на перетині проспекту Соборності та Дніпровської набережної.

Рішення оновити шляхопровід було прийнято ще у 2008 році. За два роки побудували тунель, підпірні стінки та дощову каналізацію. Але потім будівництво заморозилась.

Раніше в Харкові на території Новосалтовского ринку провалився асфальт, і утворився провал глибиною кілька метрів у проході між магазинами. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.