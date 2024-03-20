Надійний спосіб. В "Азові" запропонували взятися за "вилов" ухилянтів

Що пропонує змінити азовець

На думку Сергія Цісарука, єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації - "дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням".

"Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів", - пояснив військовослужбовець.

Він додав, що хабарі тут не допоможуть, адже бійці - значно більше зацікавлені в поповненні бригади, ніж інші.

"Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащенням, яке в них є, буде десь сотня на тиждень", - наголосив "Мольфар".

Крім того, він уточнив, що це будуть "не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни які весь цей час втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК".

Допис "Мольфара" (скріншот: https://twitter.com/Molfar_4308)

Що треба знати про "Азов" і як потрапити до бригади

Батальйон "Азов" було створено 5 травня 2014 року в місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ.

У вересні 2014 року наказом міністра внутрішніх справ його було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС.

Дещо пізніше полк перевели до складу Національної гвардії з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад НГУ. Він став окремим загоном спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Нацгвардії України.

У лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення "Азов" став 12-ю бригадою спеціального призначення НГУ "Азов".

Ще влітку 2022 року "азовці" почали запрошувати добровольців долучитися до своїх лав.

Службу пропонують на різних посадах - як в тилу, так і на передовій. А оголошення про набір нових кадрів вирішили публікувати не лише на офіційному сайті, але й на онлайн-порталах з пошуку роботи.