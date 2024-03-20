Без повісток: Міноборони відкриє 27 центрів рекрутингу в обласних центрах
Міноборони планує у I півріччі 2024 року відкрити 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Центри надаватимуть консультативно-інформаційні послуги. Повістки про мобілізацію там вручати не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Відкриття такого центру рекрутингу відбулося у Запоріжжі за адресою бульвар Центральний, 27.
Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.
Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.
"Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію", – сказав уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у різних формуваннях: підрозділах сил ТРО, Нацгвардії, Морській піхоті тощо.
Наразі, за інформацією Міноборони, найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT.
У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна, наголошують у міністерстві.
Новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ
Нагадаємо, Міністерство оборони України заявило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.