Мобілізація в Україні: хто вратить відстрочку за новим Законом. Перші подробиці від адвоката

Хто саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.

Хто втратить відстрочку в Україні

Усиновителі

В чинній редакції ст. 23 ЗУ "Про мобілізацію", а саме абзаці 9, відстрочка надавалася усиновителям. У поданому до парламенту законопроєкті абзац не чіпали. Але у змінах, які опубліковані в мережі, ця категорія людей зникла.

Дружини

Адвокат зазначає, що депутати повністю прибрали абзац 11, згідно з яким надавалася відстрочка чоловікам, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю та залишили лише абзац 10, відповідно до якого відстрочка буде надаватися лише тим чоловікам, які здійснюють постійний догляд.

"Якщо у дружини друга група, тоді отримати висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) складно, але можливо, а якщо третя – тоді шанс один із тисячі, тобто нульовий", - сказав Сімутін.

Батьки

У чинній редакції відстрочка надається чоловікам, у яких батьки мають I чи II групу інвалідності, за відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати.

Але абзац 11 депутати прибрали повністю і змінили абзац 12, де відстрочка буде надаватися членам сім’ї першого ступеня споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного).

Мало того, що знову ж таки виникнуть проблеми з отриманням висновку ЛКК, але якщо ви його навіть і отримаєте, то не зможете оформити постійний догляд, якщо ваш дохід на кожного члена сім’ї буде перевищувати 2920 грн, бо так прописав Кабмін у своїй постанові.

"Якщо ви претендуєте на постійний догляд, то повинні бути жебраком, живучи з розрахунку не більше 2920 грн на члена сім’ї та доглядати іншого жебрака, когось із батьків з мінімальною пенсією і компенсацією від держави у вигляді ще пари сотень гривень", - висловив свою думку правозахисник.