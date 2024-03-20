Надежный способ. В "Азове" предложили взяться за "вылов" уклонистов

Заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" предложил ускорить процесс мобилизации в Украине - чтобы поиском уклонистов занимались не работники ТЦК, а сами боевые бригады.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Мольфара" в соцсети Х рассказывает, о чем именно идет речь.
По мнению Сергея Цисарука, единственный надежный способ ускорения мобилизации - "позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом".
"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов", - объяснил военнослужащий.
Он добавил, что взятки здесь не помогут, ведь бойцы - гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, чем другие.
"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащением, которое у них есть, будет где-то сотня в неделю", - подчеркнул "Мольфар".
Кроме того, он уточнил, что это будут "не те старики, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК".
Публикация "Мольфара" (скриншот: https://twitter.com/Molfar_4308)
Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.
В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.
Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его в боевой стандарт бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.
В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".
Еще летом 2022 года "азовцы" начали приглашать добровольцев присоединиться к своим рядам.
Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой. А объявления о наборе новых кадров решили публиковать не только на официальном сайте, но и на онлайн-порталах по поиску работы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Минобороны откроет 27 рекрутинговых центров в областных центрах.
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