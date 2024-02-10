Не надходять SMS із кодом підтвердження. Як виправити цю проблему

Неправильно введено номер

Якщо вже користувалися сервісом раніше, то друкарська помилка в номері виключена. А от коли ви вказуєте телефон вперше при реєстрації або оплаті замовлення, подібна помилка може статися.

У такому випадку достатньо ще раз уважно перевіряти введені цифри і відправити код повторно.

Минуло мало часу

Великі магазини та сервіси використовують продуктивні сервери, тому обробка запитів відбувається майже миттєво. Але на невеликих майданчиках часто можуть бути затримки через слабку потужність, тому не поспішайте хвилюватися.

Перед тим як скористатися кнопкою "Надіслати ще раз", зачекайте трохи. Зазвичай вистачає 2-5 хвилин, але іноді затримка може бути 10 хвилин і більше.

У вас слабкий сигнал

Прийом СМС здійснюється по мережі, тому в зоні поганого покриття, наприклад, в бетонних будинках, підвальних приміщеннях або за містом, проблема може бути саме в цьому. Подібне трапляється і в густонаселених місцях, де мережі, навпаки, перевантажені.

Перевірте рівень сигналу та переконайтеся, що на телефоні не увімкнено режим польоту. Якщо потрібно, перейдіть до іншого місця, де сигнал впевненіший, і надішліть новий код. Також іноді можна запросити замість SMS телефонний дзвінок, і голосовий робот продиктує вам одноразовий пароль.

Відключено повідомлення

Якщо ви випадково відключили оповіщення про SMS або у вас активований режим "Не турбувати", то можливо, повідомлення все ж таки приходять, але ви просто їх не бачите.

У такому разі відкрийте програму з повідомленнями та перегляньте, чи немає нових у списку. Там їх буде відображено незалежно від налаштувань.

Активовано блокування спаму

Деякі антиспам-програми розпізнають SMS з кодами як потенційне сміття і блокують вбудованими автоматичними фільтрами. В результаті послання одразу потрапляють у чорний список.

Перевірте, чи встановлені на вашому смартфоні програми з назвами "Антиспам", BlackList, Block Spam, Call Blocker або щось на зразок цього. Якщо так, відкрийте їх і перевірте папку "Спам". Якщо справа в неправильно спрацьовуючих фільтрах, то SMS з одноразовим паролем буде саме там.

Встановлено кілька додатків для SMS

При використанні сторонніх клієнтів для роботи з SMS проблема може бути в них. Іноді такі програми конфліктують зі стандартними, через що при отриманні послань виникають помилки.

Тут можна лише порекомендувати видалення сторонніх клієнтів, щоб функцію відправлення та прийому SMS взяd на себе вбудований додаток. Потім запитайте новий код і перевірте, чи SMS прийде.

На смартфоні стався програмний збій

Причина може бути і в самому пристрої, особливо якщо ви помічали останнім часом зависання та інші глюки. Виною всьому в таких випадках є програмні несправності, які легко виправити звичайним перезавантаженням.

На Android-пристроях для цього потрібно затиснути кнопку живлення та вибрати відповідний пункт меню. На iPhone - швидко натиснути кнопку збільшення гучності, потім зменшення гучності, потім затиснути та утримувати бічну кнопку, доки на екрані не з'явиться логотип Apple.

Після перезавантаження телефону знову запросіть код підтвердження.

Сервіс видає помилку

Не виключено, що проблема на стороні сайту, де ви намагаєтеся авторизуватись. Особливо якщо майданчик невеликий і має не найпродуктивніші сервери.

Якщо після кількох спроб SMS з кодом підтвердження не приходять, візьміть паузу на деякий час і потім спробуйте надіслати запит ще раз. Також можете звернутися до служби підтримки сервісу та розповісти про проблему.