Як на смартфонах Android відключити автозаміну слів: інструкція

Більшість сучасних смартфонів на базі Android мають функцію автоматичного виправлення помилок і автозаміни слів. Зазвичай ця можливість забезпечує зручність при швидкому введенні тексту та знижує кількість помилок. Однак деякі користувачі вважають, що такі автоматичні коригування можуть викликати більше проблем, ніж користі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про сучасні технології MakeUseOf розповідає, як на смартфонах на базі Android відключити автозаміну слів.

Як працює функція

Функція працює на основі вибору варіантів із постійно оновлюваного словника системи, враховуючи при цьому натиснуті клавіші та їх кількість. Операційна система Android та відповідні віртуальні клавіатури також здатні автоматично робити літери великими та розставляти точки.

Однак, ця функція часто стає джерелом незручностей для користувачів, замінюючи бажані слова невідповідними після точок або пробілів. У таких випадках доводиться повторно вводити текст або вибачатися за надіслане повідомлення.

Як вимкнути автозаміну на Android

Для різних виробників гаджетів та версій операційної системи Android деякі кроки можуть відрізнятися. Але загалом алгоритм відключення буде схожим.

Відкрийте основні налаштування на смартфоні

Далі перейдіть в розділ "Мова та введення"

У налаштуваннях введення виберіть клавіатуру, яку використовуєте

У розділі налаштувань клавіатури перейдіть на вкладку "Виправлення тексту"

У розділі "Виправлення тексту" вимкніть автовиправлення, підказки та інші непотрібні функції

Як вимкнути автозаміну на Android (фото: MakeUseOf)

Як вимкнути автозаміну на пристроях Samsung

Відкрийте додаток "Налаштування" на смартфоні

Перейдіть до "Загальне керування" та виберіть "Параметри клавіатури Samsung"

Вимкніть інтелектуальне введення тексту в розділі "Розумне введення"

Як вимкнути автозаміну на пристроях Samsung (фото: MakeUseOf)