Власники Android отримали можливість переносити eSIM: як працює функція

Google впровадила в Android інструмент швидкого та безпечного перенесення eSIM з одного телефону на інший. Цей процес більше не вимагає повторного проходження процесу налаштування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про технології Android Police .

Тепер цей процес здійснюється через сканування QR-коду. Власники смартфонів Pixel 8 першими отримали доступ до нової функції. Початкові припущення про те, що вона працюватиме виключно на пристроях Google, виявилися невірними.

Функція працює шляхом сканування QR-коду (фото: 9to5google)

Один із читачів порталу успішно переніс eSIM при налаштуванні свого нового Galaxy S24 Ultra, а на сусідньому пристрої LG V60 ThinQ також з'явилася пропозиція про перенесення картки.

На даний момент ця функція сумісна тільки з eSIM від T-Mobile.

На даний момент функція сумісна тільки з eSIM від T-Mobile (фото: Android Police)

Незважаючи на обмежену підтримку операторів зв'язку, це досягнення все одно є значним кроком вперед для Android, надаючи користувачам велику гнучкість і зручність в керуванні своїми мобільними тарифами на різних пристроях.