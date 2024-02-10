Не приходят SMS с кодом подтверждения. Как исправить эту проблему

Неправильно введен номер

Если уже пользовались сервисом раньше, то опечатка в номере исключена. А вот когда вы указываете телефон впервые при регистрации или оплате заказа, подобная оплошность вполне может случиться.

В таком случае достаточно еще раз внимательно перепроверить введённые цифры и отправить код повторно.

Прошло мало времени

Крупные магазины и сервисы используют производительные сервера, поэтому обработка запросов происходит почти мгновенно. Но на небольших площадках часто могут быть задержки из‑за слабой мощности, поэтому не спешите волноваться.

Перед тем как воспользоваться кнопкой "Отправить еще раз", подождите немного. Обычно хватает 2–5 минут, но изредка задержка может быть 10 минут и более.

У вас слабый сигнал

Приём СМС осуществляется по сотовой сети, поэтому в зоне плохого покрытия, например, в бетонных зданиях, подвальных помещениях или за городом, проблема может быть именно в этом. Подобное случается и в густонаселенных местах, где сети, наоборот, перегружены.

Проверьте уровень сигнала и убедитесь, что на телефоне не включен режим полёта. При необходимости перейдите в другое место, где сигнал более уверенный, и отправьте новый код. Также иногда можно запросить вместо СМС телефонный звонок, и голосовой робот продиктует вам одноразовый пароль.

Отключены уведомления

Если вы случайно отключили оповещения об SMS или у вас активирован режим "Не беспокоить", то возможно, сообщения всё же приходят, но вы просто их не видите.

В таком случае откройте приложение с сообщениями и просмотрите, нет ли новых в списке. Там они будут отображены независимо от настроек.

Активирована блокировка спама

Некоторые антиспам‑приложения распознают SMS с кодами как потенциальный мусор и блокируют встроенными автоматическими фильтрами. В результате послания сразу же попадают в черный список.

Проверьте, установлены ли на вашем смартфоне приложения с названиями "Антиспам", BlackList, Block‑Spam, Call Blocker или что‑то вроде этого. Если так, то откройте их и проверьте папку "Спам". Если дело в неправильно срабатывающих фильтрах, то SMS с одноразовым паролем будет именно там.

Установлено несколько приложений для SMS

При использовании сторонних клиентов для работы с SMS проблема может быть в них. Иногда такие приложения конфликтуют со стандартными, из‑за чего при получении посланий возникают ошибки.

Здесь можно лишь порекомендовать удаление сторонних клиентов, чтобы функцию отправки и приёма SMS взяло на себя встроенное приложение. Затем запросите новый код и проверьте, придёт ли SMS.

На смартфоне случился программный сбой

Причина может быть и в самом устройстве, особенно если вы замечали в последнее время зависания и другие глюки. Виной всему в таких случаях программные неполадки, которые легко исправить обычной перезагрузкой.

На Android‑устройствах для этого нужно зажать кнопку питания и выбрать соответствующий пункт меню. На iPhone - быстро нажать кнопку увеличения громкости, затем уменьшения громкости, потом зажать и удерживать боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple.

После перезагрузки телефона запросите код подтверждения заново.

Сервис выдает ошибку

Не исключено, что проблема на стороне сайта, где вы пытаетесь авторизоваться. Особенно если площадка небольшая и имеет не самые производительные серверы.

Если после нескольких попыток SMS с кодом подтверждения по‑прежнему не приходят, возьмите паузу на некоторое время и затем попробуйте отправить запрос еще раз. Также можете обратиться в службу поддержки сервиса и рассказать о проблеме.