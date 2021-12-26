Надежда Савченко неожиданно снялась в романтичной фотосессии

Надежда Савченко решила сняться в романтической фотосессии. При этом экс-нардеп отметила, что иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем.
Фотографии Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.
Надежда Савченко снялась в романтической фотосессии (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
На снимках Савченко сложно узнать. Она примерила для съемки в студии несколько красивых платьев, которые подчеркнули декольте и были с пышными подолами.
Надежда Савченко снялась в романтической фотосессии (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
Напомним, Надежда Савченко надела длинное красное платье и погрузилась в холодную воду.
Ранее Савченко призналась, что часто получает предложения руки и сердца. Также она ответила на вопросы, которые касаются ее потенциального замужества.