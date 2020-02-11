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Савченко в красном платье снова "отожгла" (видео)

STYLERПерсоны    11.02.2020 - 10:44
Савченко в красном платье снова "отожгла" (видео)
Надежда Савченко решила нырнуть в океан (фото: РБК-Украина)

Надежда Савченко снова отличилась неординарным поведением

Надежда Савченко снова отличилась своим поведением. На этот раз бывший нардеп Верховной Рады решила поплавать в холодном океане. Для этого Надежда надела длинное красное платье и погрузилась в холодную воду, о чем она и сообщила на своей личной странице в соцсети Facebook.

"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - многозначительно подписала Савченко видеоролик.

На видео показано, как Надежда босиком идет по льдинам, направляясь к океану, чтобы сделать заплыв. Вначале экс-нардеп не решается окунуться, но потом все же заходит в воду и плывет.

Надежда Савченко искупалась в океане (видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на поведение Савченко. Некоторые написали, что она очень смелая, а другие считают, что это глупо.

  • Неймовірно, поза межами, вражаюче, стільки краси і відваги в одному відео. Невже може бути, щось світліше самої світлої душі.
  • А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!!!
  • Нерозумію для чого це??? Що сильна вона людина ми й так знаємо. Я вважаю, що лізти в воду в шторм, як найменше, то не розумно....
  • Берегите себя,Надежда. Пожалуйста.

Савченко в красном платье снова &quot;отожгла&quot; (видео)Скриншот комментариев (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

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