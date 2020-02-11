Савченко в красном платье снова "отожгла" (видео)

Надежда Савченко снова отличилась неординарным поведением
Надежда Савченко снова отличилась своим поведением. На этот раз бывший нардеп Верховной Рады решила поплавать в холодном океане. Для этого Надежда надела длинное красное платье и погрузилась в холодную воду, о чем она и сообщила на своей личной странице в соцсети Facebook.
"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - многозначительно подписала Савченко видеоролик.
На видео показано, как Надежда босиком идет по льдинам, направляясь к океану, чтобы сделать заплыв. Вначале экс-нардеп не решается окунуться, но потом все же заходит в воду и плывет.
Надежда Савченко искупалась в океане (видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на поведение Савченко. Некоторые написали, что она очень смелая, а другие считают, что это глупо.
Скриншот комментариев (facebook.com/Savchenko.Nadiia)