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Савченко рассказала о предложениях замуж: сдерживает только одно (видео)

STYLERПерсоны    01.12.2019 - 15:52
Савченко рассказала о предложениях замуж: сдерживает только одно (видео)
Надежда Савченко (коллаж РБК-Украина)

Надежда Савченко является завидной невестой и часто получает предложения о замужестве

Надежда Савченко, украинский государственный и политический деятель, которая недавно нашла новую работу, рассказала о личной жизни. В интервью Екатерине Осадчей экс-кандидатка в президенты призналась, что часто получает предложения руки и сердца. Об этом говорится в сюжете "Светской жизни".

Екатерина Осадчая взяла комментарий у экс-депутата Верховной Рады во время празднования дня рождения Дмитрия Гордона. На торжестве также был Василий Грицак, который когда-то посадил Надежду Савченко в тюрьму, однако экс-чиновница пообещала не портить праздник личным конфликтом.

Также она ответила на вопросы, которые касаются ее потенциального замужества.

"Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - призналась она.

Надежда Савченко также рассказала, кто предлагает ей выйти замуж.

"Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - подытожила экс-чиновница.

Надежда Савченко рассказала о предложениях замуж

Напомним, что народный депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области (он оказался самым маленьким в Украине), получила только восемь голосов в свою поддержку.

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