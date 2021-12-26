Надія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесії

Надія Савченко вирішила знятися в романтичній фотосесії. При цьому екс-нардеп зазначила, що іноді треба відволікатися від політики, роботи і життєвих проблем.
Фотографії Савченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Надія Савченко знялася в романтичній фотосесії (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
На знімках Савченко складно впізнати. Вона приміряла для зйомки в студії кілька красивих суконь, які підкреслили декольте і були з пишними подолами.
Надія Савченко знялася в романтичній фотосесії (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Користувачі мережі прокоментували її фото.
Нагадаємо, Надія Савченко одягла довге червоне плаття і занурилася в холодну воду.
Раніше Савченко зізналася, що часто отримує пропозиції руки і серця. Також вона відповіла на питання, які стосуються її потенційного заміжжя.