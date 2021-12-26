Надежда Савченко неожиданно снялась в романтичной фотосессии
Надежда Савченко решила сняться в романтической фотосессии. При этом экс-нардеп отметила, что иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем.
Фотографии Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.
Надежда Савченко снялась в романтической фотосессии (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
На снимках Савченко сложно узнать. Она примерила для съемки в студии несколько красивых платьев, которые подчеркнули декольте и были с пышными подолами.
Надежда Савченко снялась в романтической фотосессии (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
- Красиво;
- Королева! Необычайно потрясающе и круто!
- Красивая очень!
- Ох, класс! Побольше таких образов, вам очень подходит!
- Наденька, какая вы молодец, что решились на эту замечательную фотосессию! Я предполагаю, что вам, при сегодняшних обстоятельствах, это было нелегко! Наверное, кто-то настоял, уговорил и поддержал! Вы такая красивая, молодая, умная! Видно, как много Вы работаете над собой!
- Наденька, вы супер очаровашка... На фото очень фотогеничны. Этот стиль вам тоже идет. А вообще, вы сильная, по духу девушка !!!
Напомним, Надежда Савченко надела длинное красное платье и погрузилась в холодную воду.
Ранее Савченко призналась, что часто получает предложения руки и сердца. Также она ответила на вопросы, которые касаются ее потенциального замужества.