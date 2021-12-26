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Надія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесії

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Неділя 26 грудня 2021 16:43
Надія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесії Фото: Надія Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Автор: Роман Мирончук

Надія Савченко вирішила знятися в романтичній фотосесії. При цьому екс-нардеп зазначила, що іноді треба відволікатися від політики, роботи і життєвих проблем.

Фотографії Савченко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Надія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесіїНадія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесіїНадія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесії

Надія Савченко знялася в романтичній фотосесії (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

На знімках Савченко складно впізнати. Вона приміряла для зйомки в студії кілька красивих суконь, які підкреслили декольте і були з пишними подолами.

Надія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесіїНадія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесіїНадія Савченко несподівано знялася в романтичній фотосесії

Надія Савченко знялася в романтичній фотосесії (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Користувачі мережі прокоментували її фото.

  • Гарно;
  • Королева! Надзвичайно приголомшливо і круто!
  • Красива дуже!
  • Ох, клас! Побільше таких образів, вам дуже підходить!
  • Надійка, яка ви молодець, що зважилися на цю чудову фотосесію! Я припускаю, що вам, за сьогоднішніх обставин, це було нелегко! Напевно, хтось наполіг, умовив і підтримав! Ви така красива, молода, розумна! Видно, як багато ви працюєте над собою!
  • Надійка, ви супер... На фото дуже фотогенічні. Цей стиль вам теж йде. А взагалі, ви сильна, по духу дівчина!!!

Нагадаємо, Надія Савченко одягла довге червоне плаття і занурилася в холодну воду.

Раніше Савченко зізналася, що часто отримує пропозиції руки і серця. Також вона відповіла на питання, які стосуються її потенційного заміжжя.

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Надія Савченко
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