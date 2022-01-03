Когда начинают колядовать на Рождество: что нужно знать о вертепе

В Украине на новогодние и рождественские праздники существуют древние традиции. Накануне Рождества начинаются колядки, щедривки и посевания. Есть определенный график всех этих ритуалов, который нужно знать.

Когда начинают колядовать на Рождество и кто входит в вертеп – читайте в материале ниже.

Когда колядуют

Считается, что первые колядки нужно петь только после наступления Рождества – 7 января. Однако в некоторых регионах Украины праздничные вертепы начинают ходить немного ранее – вечером 6 января.

Стоит отметить, что такие вертепы могут появиться на улицах не раньше, чем взойдет первая Рождественская звезда.

Далее колядники могут продолжить свой ритуал уже утром, 7 января. После этого эстафету принимают вертепы – компании ряженых, которые показывают мини-сценки.

Вертепы радушно принимают в домах весь день 7 января, а потом 8 января. В некоторых областях Украины после Рождества принимают только те вертепы, которые поют не колядки, а рождественские песенки.

Кто входит в вертеп

Считается, что в вертеп должно входить не менее трех человек. Петь колядки могут мальчики, девочки и взрослые.

Вертеп – это название пещеры, в которой родился Иисус Христос. Впервые вертеп был упомянут в 1667 году.

Изначально вертеп означал народный театр, кукольный. А впоследствии появилась традиция переодеваться в персонажей и гулять на праздники от дома к дому и желать хозяевам добра и процветания.

За песенки и пожелания хозяевам дома участники вертепа получали угощение с рождественского стола, а детям давали сладости. В современном мире за колядки стали давать мелкие деньги.

Участники живого вертепа готовят свои представления заранее и распределяют роли. В состав вертепа входят обязательно: Звездочет, Ангел, Пастушки, Три царя, Жид, Сура, Черт, Смерть, Ирод, Козак, Принцесса, волхвы.

Могут быть и другие участники, которые нужно по сценарию. Ограничений в количестве участников вертепа обычно нет.

Ранее сюжеты вертепа были довольно стандартны: царь Ирод узнает от волхвов и царей о рождении Христа. Чтобы избавиться от соперника на престол, он приказывает убить всех вифлеемских детей в возрасте до двух лет.

Воины выполняют его поручения, но старуха Рахиль не отдает им своего ребенка. Но Ирод сам приходит к ней, а за свой грех смерть отрубает ему голову.

Черти тянут Ирода в пекло. А после этого происходят песни и танцы – празднуют кончину Ирода.