Коли починають колядувати на Різдво: що потрібно знати про вертеп

В Україні на новорічні та різдвяні свята існують давні традиції. Напередодні Різдва починаються колядки, щедрівки та посівання. Є певний графік всіх цих ритуалів, який потрібно знати.

Коли починають колядувати на Різдво і хто входить у вертеп – читайте в матеріалі нижче.

Коли колядують

Вважається, що перші колядки потрібно співати тільки після настання Різдва – 7 січня. Однак у деяких регіонах України святкові вертепи починають ходити трохи раніше - ввечері 6 січня.

Варто відзначити, що такі вертепи можуть з'явитися на вулицях не раніше, ніж зійде перша Різдвяна зірка.

Далі колядники можуть продовжити свій ритуал вже вранці, 7 січня. Після цього естафету приймають вертепи - компанії ряджених, які показують мінісценки.

Вертепи радо приймають в будинках весь день 7 січня, а потім 8 січня. У деяких областях України після Різдва приймають тільки ті вертепи, які співають не колядки, а Різдвяні пісеньки.

Хто входить у вертеп

Вважається, що в вертеп має входити не менше трьох осіб. Співати колядки можуть хлопчики, дівчатка і дорослі.

Вертеп - це назва печери, в якій народився Ісус Христос. Вперше вертеп був згаданий в 1667 році.

Спочатку вертеп означав народний театр, ляльковий. А згодом з'явилася традиція переодягатися в персонажів і гуляти на свята від хати до хати та бажати господарям добра і процвітання.

За пісеньки та побажання господарям будинку учасники вертепу отримували частування з різдвяного столу, а дітям давали солодощі. У сучасному світі за колядки стали давати дрібні гроші.

Учасники живого вертепу готують свої вистави заздалегідь і розподіляють ролі. До складу вертепу входять обов'язково: Звіздар, Ангел, Пастушки, Три царі, Жид, Сура, чорт, Смерть, Ірод, Козак, Принцеса, волхви.

Можуть бути й інші учасники, які потрібно за сценарієм. Обмежень у кількості учасників вертепу зазвичай немає.

Раніше сюжети вертепу були досить стандартні: цар Ірод дізнається від волхвів і царів про народження Христа. Щоб позбутися суперника на престол, він наказує вбити всіх вифлеємських дітей у віці до двох років.

Воїни виконують його доручення, але стара Рахіль не віддає їм свою дитину. Але Ірод сам приходить до неї, а за свій гріх смерть відрубує йому голову.

Чорти тягнуть Ірода в пекло. А після цього відбуваються пісні та танці – святкують кончину Ірода.