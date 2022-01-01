Когда мы будем колядовать щедровать, посевать и кому нельзя это делать

В первой половине января нас ждут очень много праздников, связанных с древними традициями, которые со временем переплелись с христианскими. Уже скоро мы будем колядовать, щедровать, посевать и даже рождествовать.

Когда и как правильно это делать, почему важно соблюдать обычаи, и кому нельзя участвовать в тех или иных обрядах - читайте ниже в нашем материале Styler .

Когда можно и нельзя колядовать?

Колядуют украинцы вечером 6 января в рождественский Святвечер. Когда-то эта традиция была посвящена сыну языческого бога солнца Даждьбога - Коляде. Он рождался в самую длинную ночь в году (по старому календарю - день зимнего солнцестояния).

Позже с принятием христианства в колядках стали восхвалять рождение Иисуса Христа. Колядовать принято большими компаниями во главе со звездочетом и Вифлеемской звездой.

Колядовать принято выходить после праздничного ужина с 12 традиционными постными блюдами. Компания (как минимум три человека) отправлялась по домам соседей и родственников с песнями и кутей, желая хозяевам богатства, процветания и счастья в новом году. Детям за песни раздают сладости или деньги.

Колядовать можно всем без исключения: молодым, пожилым, детям, мужчинам и женщинам.

В группе колядников три главные роли: звездарь - он несет восьмиконечную звезду и должен знать больше всего колядок, звонарь - его колокольчик сообщает хозяевам: "Коляда пришла" и мехоноша - он собирает щедрые подношения хозяев дома

Заканчивают обряд утром 7 января, после чего уже нельзя колядовать, зато можно рождествовать - петь рождественские песни.

Когда нужно щедровать и посевать?

Эти две традиции связаны с празднованием старого нового года. Щедруют в канун - 13 января, а посевают - 14 января.

В Украине праздник называют Щедрый вечер (не путать со Святвечером 6 января). Считается, что чем вкуснее и щедрее хозяева дома будут угощать гостей, тем успешнее и счастливее пройдет год.

Важно помнить, что посевают только мальчики и парни. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина, то будет достаток во всем. А вот щедровать, по разным данным, можно молодым людям разного пола. В некоторых источниках говорится, что щедруют только девочки и девушки.

Щедрование связано с распеванием песен-пожеланий "полной чаши" хозяевам дома. Гостей-щедрующих нужно одаривать едой и деньгами, чтобы следующий год был сытным. Не пустить в дом щедровальщиков - к бедам и убыткам.

Посевать шли как можно раньше, ведь первые посевальщики получали самые богатые подарки. В доме разбрасывали припевая посевальные песни рожь и пшеницу. Убирать зерно нельзя до захода солнца.