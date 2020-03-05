Не начинайте ничего нового: главные приметы и табу 5 марта

В этот день наши предки вовсю катались на санях, так как скоро наступала весна
Какой сегодня праздник. 5 марта 2020 года православные всего мира чтят память епископа Льва Катанского, его еще называли Львом Катальщиком. Наши предки даже переименовали этот день и называли его "катыш". Обычно в этот день катались на санях, так как зимний сезон подходил к концу.
В этот день вспоминают жизнь Льва Катанского (фото из открытых источников)
5 марта нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь.Наши предки верили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что 5 марта в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.
Именины в этот день празднует Лев.