Не начинайте ничего нового: главные приметы и табу 5 марта

Праздник 5 марта (Коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки вовсю катались на санях, так как скоро наступала весна

Какой сегодня праздник. 5 марта 2020 года православные всего мира чтят память епископа Льва Катанского, его еще называли Львом Катальщиком. Наши предки даже переименовали этот день и называли его "катыш". Обычно в этот день катались на санях, так как зимний сезон подходил к концу.

В этот день вспоминают жизнь Льва Катанского (фото из открытых источников)

5 марта нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь.Наши предки верили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что 5 марта в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.

Главные приметы этого дня:

Снег прошел к этому дню – будет плохой и неурожайный год.

Сороки и галки в снегу купаются – будет оттепель.

Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.

Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.

Меняется направление ветра - примета того, что оттепель будет недолгой.

Именины в этот день празднует Лев.

Что категорически нельзя делать в этот день: