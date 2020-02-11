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Гороскоп на март: эти знаки Зодиака ждут серьезные неприятности

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 06:32
Гороскоп на март: эти знаки Зодиака ждут серьезные неприятности
Гороскоп на март 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на весну 2020 сулит некоторым знакам Зодиака серьезные жизненные преграды - детально в материале Styler

Гороскоп 2020 предупреждает, кому из знаков Зодиака стоит поберечь свое эмоциональное и физическое здоровье в марте.

Астролог Павел Глоба назвал двоих представителей зодиакального круга, которые в начале этой весны могут столкнуться с серьезными вызовами от Вселенной. Кому стоит опасаться - в материале Syler.

Рак

Раку понадобится собрать все эмоциональные и физические силы для победы над навалившимися проблемами в марте 2020 года. Астролог считает, что Рак будет вертеться как белка в колесе, чтобы успеть выполнить намеченные планы, и уделить время требовательной второй половине.

Личные отношения Рака в марте окажутся под ударом, который выдержат только проверенные временем пары. Остальным же придется переживать период расставания, освободив место для новых чувств.

Кроме того Раку придется потратиться для поддержания здоровья родных людей. Тем не менее, светлая полоса не за горами, и удача уже на пороге вашего дома.

Козерог

В марте 2020 года Козерога ожидают суматоха, заботы и решение сложных вопросов. Представители знака внезапно станут нужны сразу всем: семье, коллегам, объявятся дальние родственники, которые также попросят о помощи. Вспомнят о Козероге и друзья, которым без него покажется грустно.

В конце концов бурная деятельность утомит Козерога. К концу месяца захочется тишины и уединения. Любимый человек обрадует шикарным подарком. Астролог советует обратить внимание на здоровье, а возможно, потребуется обращение к врачу.

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