Не починайте нічого нового: головні прикмети і табу 5 березня

У цей день наші пращури щосили каталися на санях, адже скоро наступала весна
Яке сьогодні свято. 5 березня 2020 року православні всього світу вшановують пам'ять єпископа Лева Катанського, його ще називали Левом Катальщиком. Наші предки навіть перейменували цей день і називали його "катиш". Зазвичай у цей день каталися на санях, так як зимовий сезон підходив до кінця.
В цей день згадують життя Льва Катанского (фото з відкритих джерел)
5 березня не можна було дивитися ввечері на зірки, оскільки в іншому випадку біду на себе накликаєш.Наші предки вірили, що на початку березня небо щастя несе. Пророкували страшні явища тим, хто порушить заборону. Вірили, що 5 березня в образі падаючих зірок постають духи, і на ніч вони лягають в ліжко до заміжніх жінок, коли їх чоловіки відсутні.
Іменини цього дня святкує Лев.