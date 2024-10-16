Наче манго за смаком: рецепт консервованого гарбуза на зиму

Гарбуз можна варити, запікати та, найголовніше, консервувати на зиму. Під час термічної обробки плід стає солодким та дещо нагадує манго, тому така заготівля стане незвичним варіантом замість варення.

Про те, як законсервувати гарбуз на зиму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для консервованого гарбуза

Щоб законсервувати гарбуз на зиму, треба такі продукти:

гарбуз - 3 кг

лимон - 1 шт.

апельсин - 3 шт.

цукор - 600 г

лимонна кислота - 10 г

Як консервувати гарбуз на зиму

Щоб приготувати смачну консервацію з гарбуза, найкраще обирати плоди сорту "Гітара", "Мускатний" або "Арахісове масло". Такі гарбузи мають насичений колір та доволі м'які.

Гарбуз потрібно розрізати навпіл, очистити від насіння та шкірки. Після цього м'якуш потрібно нарізати на однакові невеликі кубики, близько 3 см за розміром.

Гарбуз для консервації треба нарізати кубиками (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Нарізаний м'якуш гарбуза потрібно перекласти в глибоку миску, щоб замаринувати його перед консервацією. Щоб смак заготівлі був яскравим, до гарбуза потрібно додати апельсинову та лимонну цедру.

Для цього ретельно помийте цитрусові та натріть з них цедру на маленькій тертці. Важливо не використовувати білий шар - він неприємно гірчить.

Також до гарбуза треба додати м'якуш лимона. Для цього очищений від білої шкірки лимон потрібно нарізати на кубики, такого ж розміру, як і гарбуз. Кісточки необхідно викидати.

Таким самим способом наріжте 1 апельсин. Перемішайте нарізані цитрусові з гарбузом та цедрою. Потім всипте цукор та лимонну кислоту, ще раз ретельно перемішайте інгредієнти.

Апельсини покращують смак консервованого гарбуза (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залиште масу на щонайменше 3 години, щоб отримати сік. Тоді гарбузово-цитрусову суміш можна розкладати по стерилізованих банках.

Гарбуз має виділити сік (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Наповніть банки нарізаним гарбузом та залийте шматочки отриманим соком. Після цього заготівлю потрібно ще раз простерилізувати.

Як консервувати гарбуз (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для цього на дно глибокої каструлі покладіть рушник, а зверху поставте банки з гарбузом, накривши їх стерилізованими кришками. В каструлю потрібно налити воду так, щоб банки майже повністю були занурені в рідину.

Воду потрібно довести до кипіння, після чого стерилізувати консервацію протягом години. Гарячі банки треба обережно витягнути з каструлі, щільно закрутивши кришки.

Зачекайте до повного охолодження заготівлі, а потім переставте консервовані гарбузи в темне прохолодне місце.