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Три страви з гарбуза для осіннього меню

Четвер 03 жовтня 2024 18:00
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Три страви з гарбуза для осіннього меню З гарбуза можна приготувати цікаві та смачні страви (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Гарбуз - це смачний і популярний восени інгредієнт різноманітних страв. Окрім звичної гарбузової каші, з цим плодом можна приготувати і цікавіші страви та випічку.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти апетитних страв з гарбуза.

Оладки з гарбуза та банана

Три страви з гарбуза для осіннього меню

Оладки з гарбуза та банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати оладки з гарбуза та банана, треба такі продукти:

  • гарбуз - 300 г;
  • банан - 1 шт.;
  • яйця - 2 шт.;
  • борошно - 2-3 ст. л.;
  • ванілін - щіпка;
  • кориця - щіпка;
  • мускатний горіх - щіпка.

Як готувати оладки з гарбуза та банана

Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння та натерти на маленькій терці. Банан наріжте на шматочки та розімніть виделкою.

Змішайте банан з гарбузом, додайте яйця, спеції та борошно. Розігрійте пательню викладіть по 1 ст. л. гарбузової маси на одну оладку і обсмажте млинці до скоринки.

Гарбузова лазанья

Три страви з гарбуза для осіннього меню

Гарбузова лазанья (ілюстративне фото: GettyImages)

Щоб приготувати гарбузову лазанью, потрібні ці інгредієнти:

  • гарбуз - 750 г;
  • оливкова олія - 3 ст. л.;
  • масло - 60 г;
  • молоко (жирне) - 500 мл;
  • борошно - 50 г;
  • лазанья - 6 листів;
  • цибуля - 1,5 шт.;
  • селера - 1 паличка;
  • часник - 2 зубчики;
  • шпинат - 500 г;
  • пармезан - 100 г;
  • консервовані або свіжі помідори - 400 г;
  • мускатний горіх - 1 шт.;
  • цукор - 2 ч. л.;
  • перець - 6 горошин;
  • лавровий лист - 1 шт.

Як готувати гарбузову лазанью

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте гарбуз навпіл, очистьте від шкірки, видаліть насіння, потім наріжте скибочками по 1 см. Налийте олію у форму для смаження, викладіть гарбуз, приправте, потім запікайте до м’якості протягом 40 хвилин.

Щоб приготувати томатний соус для лазаньї, почистьте і подрібніть 1 цибулю і часник. Селеру потрібно помити і нарізати на маленькі шматочки. На пательні присмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, потім додайте селеру та часник і готуйте ще 1 хвилину

Додайте помідори та цукор та тушкуйте соус без кришки протягом 30 хвилин, помішуючи.

Промийте шпинат, покладіть його в невелику каструлю, влийте трохи води та тушкуйте на середньому вогні протягом 4 хвилин. Зачекайте, доки він охолоне, потім відтисніть рідину та обсмажте з 10 г масла, додавши сіль та перець і натертий мускатний горіх.

Щоб приготувати соус бешамель, доведіть молоко до кипіння, додавши перець, лаврове листя та половину цибулі. Процідіть молоко, додайте борошно і 50 г масла. Нагрівайте соус, помішуючи, до загустіння.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом велику форму для запікання, викладіть шар гарбуза, потім шар томатного соусу. Накрийте соус там лазаньї і змажте соусом бешамель.

Викладіть шпинат і половину натертого сиру. Накрийте сир листами лазаньї, і повторіть попередні шари інгредієнтів. Просити гарбузову лазанью з сиром та випікайте протягом 40 хвилин.

Гарбузовий пиріг з сирним кремом

Три страви з гарбуза для осіннього меню

Гарбузовий пиріг з сирним кремом(ілюстративне фото: GettyImages)

Для приготування гарбузового пирога з сирним кремом, знадобляться такі продукти:

  • гарбуз - 500 г;
  • борошно - 300 г;
  • яйця - 4 шт.;
  • вершковий сир - 200 г;
  • масло - 285 г;
  • цукор - 300 г;
  • цукрова пудра - 100 г;
  • суміш спецій - 3 ч. л.;
  • сода - 2 ч. л.;
  • кишмиш (або родзинки) - 175 г;
  • сіль - 1/2 ч. л.;
  • апельсинова цедра - з 2 апельсинів;
  • апельсиновий сік - з половини апельсина.

Як готувати гарбузовий пиріг з сирним кремом

Розігрійте духовку до 180 градусів, форму для випікання змастіть маслом і застеліть пергаментом. В окремій мисці змішайте борошно, 300 г цукру, соду, сіль і родзинки.

Розтопіть 200 г масла, додайте половину апельсинової цедри і 1 ст. л. апельсинового соку. Гарбуз почистьте від шкірки та насіння, натріть на терці.

Перемішайте гарбуз з маслом, потім змішайте з борошняною масою, вилити форму і випікайте протягом 30 хвилин.

Для глазурі збийте вершковий сир з рештою масла, цукровою пудрою, апельсиновою цедрою і 1 ч. л. соку. Готову глазур помістіть в холодильник.

Гарбузовий пиріг полийте рештою апельсинового соку. Збийте холодну глазур та змастіть поверхню торта. Перед подачею рекомендують помістити торт в холодильник приблизно на 30 хвилин.

Нещодавно ми писали про 5 оригінальних рецептів осінньої консервації.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ", GoodFood.

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