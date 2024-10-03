Три страви з гарбуза для осіннього меню
Гарбуз - це смачний і популярний восени інгредієнт різноманітних страв. Окрім звичної гарбузової каші, з цим плодом можна приготувати і цікавіші страви та випічку.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти апетитних страв з гарбуза.
Оладки з гарбуза та банана
Оладки з гарбуза та банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того, щоб приготувати оладки з гарбуза та банана, треба такі продукти:
- гарбуз - 300 г;
- банан - 1 шт.;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 2-3 ст. л.;
- ванілін - щіпка;
- кориця - щіпка;
- мускатний горіх - щіпка.
Як готувати оладки з гарбуза та банана
Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння та натерти на маленькій терці. Банан наріжте на шматочки та розімніть виделкою.
Змішайте банан з гарбузом, додайте яйця, спеції та борошно. Розігрійте пательню викладіть по 1 ст. л. гарбузової маси на одну оладку і обсмажте млинці до скоринки.
Гарбузова лазанья
Гарбузова лазанья (ілюстративне фото: GettyImages)
Щоб приготувати гарбузову лазанью, потрібні ці інгредієнти:
- гарбуз - 750 г;
- оливкова олія - 3 ст. л.;
- масло - 60 г;
- молоко (жирне) - 500 мл;
- борошно - 50 г;
- лазанья - 6 листів;
- цибуля - 1,5 шт.;
- селера - 1 паличка;
- часник - 2 зубчики;
- шпинат - 500 г;
- пармезан - 100 г;
- консервовані або свіжі помідори - 400 г;
- мускатний горіх - 1 шт.;
- цукор - 2 ч. л.;
- перець - 6 горошин;
- лавровий лист - 1 шт.
Як готувати гарбузову лазанью
Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте гарбуз навпіл, очистьте від шкірки, видаліть насіння, потім наріжте скибочками по 1 см. Налийте олію у форму для смаження, викладіть гарбуз, приправте, потім запікайте до м’якості протягом 40 хвилин.
Щоб приготувати томатний соус для лазаньї, почистьте і подрібніть 1 цибулю і часник. Селеру потрібно помити і нарізати на маленькі шматочки. На пательні присмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, потім додайте селеру та часник і готуйте ще 1 хвилину
Додайте помідори та цукор та тушкуйте соус без кришки протягом 30 хвилин, помішуючи.
Промийте шпинат, покладіть його в невелику каструлю, влийте трохи води та тушкуйте на середньому вогні протягом 4 хвилин. Зачекайте, доки він охолоне, потім відтисніть рідину та обсмажте з 10 г масла, додавши сіль та перець і натертий мускатний горіх.
Щоб приготувати соус бешамель, доведіть молоко до кипіння, додавши перець, лаврове листя та половину цибулі. Процідіть молоко, додайте борошно і 50 г масла. Нагрівайте соус, помішуючи, до загустіння.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом велику форму для запікання, викладіть шар гарбуза, потім шар томатного соусу. Накрийте соус там лазаньї і змажте соусом бешамель.
Викладіть шпинат і половину натертого сиру. Накрийте сир листами лазаньї, і повторіть попередні шари інгредієнтів. Просити гарбузову лазанью з сиром та випікайте протягом 40 хвилин.
Гарбузовий пиріг з сирним кремом
Гарбузовий пиріг з сирним кремом(ілюстративне фото: GettyImages)
Для приготування гарбузового пирога з сирним кремом, знадобляться такі продукти:
- гарбуз - 500 г;
- борошно - 300 г;
- яйця - 4 шт.;
- вершковий сир - 200 г;
- масло - 285 г;
- цукор - 300 г;
- цукрова пудра - 100 г;
- суміш спецій - 3 ч. л.;
- сода - 2 ч. л.;
- кишмиш (або родзинки) - 175 г;
- сіль - 1/2 ч. л.;
- апельсинова цедра - з 2 апельсинів;
- апельсиновий сік - з половини апельсина.
Як готувати гарбузовий пиріг з сирним кремом
Розігрійте духовку до 180 градусів, форму для випікання змастіть маслом і застеліть пергаментом. В окремій мисці змішайте борошно, 300 г цукру, соду, сіль і родзинки.
Розтопіть 200 г масла, додайте половину апельсинової цедри і 1 ст. л. апельсинового соку. Гарбуз почистьте від шкірки та насіння, натріть на терці.
Перемішайте гарбуз з маслом, потім змішайте з борошняною масою, вилити форму і випікайте протягом 30 хвилин.
Для глазурі збийте вершковий сир з рештою масла, цукровою пудрою, апельсиновою цедрою і 1 ч. л. соку. Готову глазур помістіть в холодильник.
Гарбузовий пиріг полийте рештою апельсинового соку. Збийте холодну глазур та змастіть поверхню торта. Перед подачею рекомендують помістити торт в холодильник приблизно на 30 хвилин.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ", GoodFood.