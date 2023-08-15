ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Набагато кращий та смачніший, ніж покупний. Тримайте швидкий рецепт домашнього майонезу

Новость на русском →
Вівторок 15 серпня 2023 07:30
Набагато кращий та смачніший, ніж покупний. Тримайте швидкий рецепт домашнього майонезу Як приготувати домашній майонез (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Перевага домашнього майонезу в тому, що ви знаєте, які в ньому інгредієнти. Приготувати такий соус насправді можна за декілька хвилин.

Рецептом поділилась фудблогер Юлія Симончук у своєму Instagram.

Інгредієнти

Фудблогер наголошує, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Вам знадобляться:

  • олія - 180 мл
  • яйце - 1 шт.
  • оцет - 1 ч. л.
  • сіль - 1/2 ч. л.
  • чорний перець
  • цукор - 1 ч. л.
  • гірчиця - 1 ч. л.

Як готувати

В посуд налийте олію, додайте цукор, сіль, перець, яйце, гірчицю та оцет. Яйце потрібно розбити акуратно, аби не пошкодити жовток.

"Ніжку" блендера опустіть на дно так, щоб захопити яйце та, не відриваючись від дна посуду, почніть збивати на максимальному режимі кілька секунд, доки не почне з'являтись густа маса.

Далі почніть рухати блендером та збийте до загустіння всієї суміші. Готово! Майонез може зберігатись в холодильнику чотири-п'ять днів.

Раніше ми писали про те, як приготувати густе сливове варення на сковорідці за 20 хвилин.

Також читайте, рецепт картопляного кіша із вчорашнього пюре.

Читайте РБК-Україна в Google News
майонез продукти