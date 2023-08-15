Гораздо лучше и вкуснее покупного. Держите быстрый рецепт домашнего майонеза

Преимущество домашнего майонеза состоит в том, что вы знаете, какие в нем ингредиенты. Приготовить такой соус на самом деле можно за несколько минут.

Ингредиенты

Фудблогер подчеркивает, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Вам понадобятся:

растительное масло - 180 мл

яйцо - 1 шт.

уксус - 1 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

черный перец

сахар - 1 ч. л.

горчица - 1 ч. л.

Как готовить

В посуду налейте растительное масло, добавьте сахар, соль, перец, яйцо, горчицу и уксус. Яйцо нужно разбить аккуратно, чтобы не повредить желток.

"Ножку" блендера опустите на дно так, чтобы захватить яйцо и, не отрываясь от дна посуды, начните взбивать на максимальном режиме несколько секунд, пока не начнет появляться густая масса.

Затем начните двигать блендером и взбейте до загустения всей смеси. Готово! Майонез может храниться в холодильнике четыре-пять дней.