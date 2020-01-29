Как "на глаз" отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция

Фальшивые гривны периодически появляются в Украине
Фальшивые гривны подделываются мошенниками регулярно, и качество подделок становится все лучше. В НБУ рассказали, что финучреждение регулярно мониторит наличие подделок, а также наглядно показали, как отличить поддельную банкноту от настоящей. Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Национального банка.
Так, в последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.
Замначальника отделения исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко продемонстрировал поддельную банкноту и рассказал об отличиях.
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Как отличить фальшивые гривны от настоящих (видео: YouTube/Національний банк України)