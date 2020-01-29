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НБУ показал новую фальшивую банкноту 200 гривен

Новости » Экономика     29.01.2020 - 13:05
НБУ показал новую фальшивую банкноту 200 гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Фальшивые купюры отличаются от настоящих даже на ощупь

Эксперт Национального банка Украины Михаил Луценко дал разъяснение, как отличить новый вариант поддельных банкнот номиналом 200 гривен. Об этом говорится на видео на канале НБУ в Youtube.

Эксперт назвал аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание, чтобы отличить фальшивую банкноту.

В частности, это материал печати. Бумага, на которой напечатана поддельная купюра, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.

Кроме того, надо обратить на водяной знак. На свет можно заметить, что водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента.

Еще одним отличием является оптическое изменение защитного элемента: при изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной банкнотой.

На фальшивке также отсутствует инфракрасная и магнитная защита. Такие фальшивки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014).

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 рок года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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