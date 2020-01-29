Як "на око" відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх: відеоінструкція

Фальшиві гривні періодично з'являються в Україні
Фальшиві гривні підробляються шахраями регулярно, і якість підробок стає все краще. У НБУ розповіли, що фінустанова регулярно моніторить наявність підробок, а також наочно показали, як відрізнити підроблену банкноту від справжньої. Відповідне відеопояснення з'явилося на YouTube-каналі Національного банку.
Так, останнім часом в Україні з'явилися дуже якісні підробки 200-гривневих банкнот зразка 2007 року. Вони виготовлені способом струменевого друку, мають імітацію ультрафіолетової захисту.
Заступник начальника відділення дослідження і захисту грошей НБУ Михайло Луценко продемонстрував підроблену банкноту і розповів про відмінності.
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Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх (відео: YouTube/Національний банк України)