Як "на око" відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх: відеоінструкція

Фальшиві гривні підробляються шахраями регулярно, і якість підробок стає все краще. У НБУ розповіли, що фінустанова регулярно моніторить наявність підробок, а також наочно показали, як відрізнити підроблену банкноту від справжньої. Відповідне відеопояснення з'явилося на YouTube-каналі Національного банку.

Так, останнім часом в Україні з'явилися дуже якісні підробки 200-гривневих банкнот зразка 2007 року. Вони виготовлені способом струменевого друку, мають імітацію ультрафіолетової захисту.

Заступник начальника відділення дослідження і захисту грошей НБУ Михайло Луценко продемонстрував підроблену банкноту і розповів про відмінності.

Як відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх:

Тактильно - на дотик папір підробки відрізняється справжньої купюри.

На світло - водяний знак портрета Лесі Українки візуально відрізняється від оригінального (відсутній обсяг і півтони).

У підробці відсутній світлий елемент водяного знака і не збігаються частину наскрізного захисного елемента (частини цифри 200).

Підробка надрукована на папері з водяними знаками у вигляді літери "S".

Кольори на цифрі "200" при нахилі не змінюють колір з бузкового на оливково-зелений.

В ультрафіолетовому світлі немає оранжевого свічення в слові "національний" та номері банкноти (на звороті).

У підробці немає інфрачервоній і магнітного захисту.

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