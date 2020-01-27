В Украине появятся новые 200 гривен: как это связано с подделками

В Украине появятся новые 200 гривен (иллюстративное фото: flickr.com/ssu)

НБУ выпустит новые 200 гривен уже в конце зимы

В Украине появятся новые купюры номиналом 200 гривен. НБУ анонсировал обновление дизайна еще одной банкноты. Как будет выглядеть "двухсотка", когда она появится в обороте и связано ли это со слухами о массе фальшивых купюр этого номинала - в материале Styler.

Когда выпустят новую 200-ку

Новые 200-гривневые банкноты будут "выпущены в массы" уже 25 февраля, они будут существовать параллельно со старыми купюрами.

Таким образом, после введения в оборот новой "двухсотки" все банкноты номиналом от 20 гривен будут иметь обновленный дизайн (20, 50, 100, 200, 500 и новая 1000-гривневая купюра).

Тем не менее, постепенно старых банкнот будет становиться все меньше, поскольку изношенные деньги будут заменять новыми.

Как будет выглядеть банкнота

Дизайн купюры будет выполнен в едином стиле с выпущенными ранее банкнотами другого номинала.

Основные изображения - портрет Леси Украинки на лицевой стороне и изображение Въездной башни Луцкого замка на обороте останутся. Но Лесю Украинку "переместят" с правой стороны в центр, цифры "200" также изменят свое местоположение. Размер и цветовая гамма останутся такими же.

Защитные элементы дополнятся новыми - появятся SPARK-элементы, сквозные элементы, латентные изображения, рельефные элементы и микротексты.

Новые 200 грн (фото: НБУ)

Связано ли обновление гривен с фальсификацией

Многие украинцы задаются вопросом, зачем менять дизайн гривен, если можно успешно печатать банкноты старого образца, заменяя их изношенными. В НБУ ответили, что замена денежных знаков - является международным стандартом. Это нужно делать с определенной периодичностью, чтобы минимизировать попытки мошенников подделать деньги.

Тем не менее, в Нацбанке заверили, что появление новых подделок 200 гривен не связано с обновлением. Банкиры утверждают, что потоки фальшивок не настолько велики, чтобы из-за этого экстренно проводить такую реформу. Обновление является выверенным и давно запланированным шагом.