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Как "на глаз" отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 17:21
Как "на глаз" отличить фальшивые 200 гривен от настоящих: видеоинструкция
Как отличить фальшивые гривны от настоящих (коллаж: РБК-Украина)

Фальшивые гривны периодически появляются в Украине

Фальшивые гривны подделываются мошенниками регулярно, и качество подделок становится все лучше. В НБУ рассказали, что финучреждение регулярно мониторит наличие подделок, а также наглядно показали, как отличить поддельную банкноту от настоящей. Соответствующее видеообъяснение появилось на YouTube-канале Национального банка.

Так, в последнее время в Украине появились очень качественные подделки 200-гривневых банкнот образца 2007 года. Они изготовлены способом струйной печати, имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

Замначальника отделения исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко продемонстрировал поддельную банкноту и рассказал об отличиях.

Как отличить фальшивые 200 гривен от настоящих:

  • Тактильно - на ощупь бумага подделки отличается настоящей купюры.
  • На свет - водяной знак портрета Леси Украинки визуально отличается от оригинального (отсутствует объем и полутона).
  • В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают часть сквозного защитного элемента (части цифры 200).
  • Подделка напечатана на бумаге с водяными знаками в виде буквы "S".
  • Цвета на цифре "200" при наклоне не меняют цвет с сиреневого на оливково-зеленый.
  • В ультрафиолетовом свете нет оранжевого свечения в слове "национальный" и номере банкноты (на обороте).
  • В подделке нет инфракрасной и магнитной защиты.

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Как отличить фальшивые гривны от настоящих (видео: YouTube/Національний банк України)

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