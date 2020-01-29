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Як "на око" відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх: відеоінструкція

STYLERЖиття    29.01.2020 - 17:21
Як "на око" відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх: відеоінструкція
Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх (колаж: РБК-Україна)

Фальшиві гривні періодично з'являються в Україні

Фальшиві гривні підробляються шахраями регулярно, і якість підробок стає все краще. У НБУ розповіли, що фінустанова регулярно моніторить наявність підробок, а також наочно показали, як відрізнити підроблену банкноту від справжньої. Відповідне відеопояснення з'явилося на YouTube-каналі Національного банку.

Так, останнім часом в Україні з'явилися дуже якісні підробки 200-гривневих банкнот зразка 2007 року. Вони виготовлені способом струменевого друку, мають імітацію ультрафіолетової захисту.

Заступник начальника відділення дослідження і захисту грошей НБУ Михайло Луценко продемонстрував підроблену банкноту і розповів про відмінності.

Як відрізнити фальшиві 200 гривень від справжніх:

  • Тактильно - на дотик папір підробки відрізняється справжньої купюри.
  • На світло - водяний знак портрета Лесі Українки візуально відрізняється від оригінального (відсутній обсяг і півтони).
  • У підробці відсутній світлий елемент водяного знака і не збігаються частину наскрізного захисного елемента (частини цифри 200).
  • Підробка надрукована на папері з водяними знаками у вигляді літери "S".
  • Кольори на цифрі "200" при нахилі не змінюють колір з бузкового на оливково-зелений.
  • В ультрафіолетовому світлі немає оранжевого свічення в слові "національний" та номері банкноти (на звороті).
  • У підробці немає інфрачервоній і магнітного захисту.

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Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх (відео: YouTube/Національний банк України)

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