ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пустая коробка, молоко и сметана: готовим супердесерт без выпечки

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 08:30
Пустая коробка, молоко и сметана: готовим супердесерт без выпечки Скриншот видео: десерт без выпечки из молока и сметаны
Автор: Светлана Мащенко

Десерт без выпечки - отличная альтернатива для тех, у кого нет времени возиться с духовкой. Если у вас есть молоко и сметана, а также пустая коробка из-под молока, предлагаем вам приготовить нежную сливочную вкуснятину.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Молоко - 300 г
  • Соль - щепотка
  • Желтки - 3 шт.
  • Желатин быстрорастворимый - 25 г + 100 г воды
  • Сахар - 3 ст. л. с горкой или по вкусу
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сметана 20% - 400 г

Пошаговое приготовление

  1. Залейте желатин водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
  2. Смешайте сахар, желтки, щепотку соли и молоко. Нагрейте на маленьком огне до загустения. Не доводите до кипения.
  3. Добавьте ванильный сахар, набухший желатин. Перемешайте, чтобы желатин растворился.
  4. Добавьте сметану, хорошо перемешайте.
  5. Вылейте десерт в форму.
  6. Поставьте в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.

Ранее блогер рассказала, как приготовить торт Карпатка из заварного теста с заварным кремом.

Также мы писали, как приготовить Наполеон без выпечки всего за 20 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество