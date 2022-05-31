М'яке печиво буквально з нічого: ніякого міксера і 5 хвилин на підготовку
Шоколадне печиво можна легко і швидко приготувати буквально з нічого. Змішайте всі інгредієнти і відправте в духовку. Вам не потрібен буде міксер, а готування займе небагато часу.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти (всі кімнатної температури):
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - щіпка
- Борошно - 250 г
- Цукор - 100 г
- Рослинна олія без запаху - 60 г
- Вода - 50 г
- Какао - 20 г
- Ванільний цукор - 10 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
Покрокове приготування
Змішайте яйце, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, воду і рослинну олію.
Змішайте борошно, розпушувач і какао.
Просійте сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів. Замісіть м'яке тісто.
Сформуйте руками 20 кульок. Викладіть їх на пергамент. Трохи притисніть кожну кульку.
Посипте цукровою пудрою.
Випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів.
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