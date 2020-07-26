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Ямы после Укравтодора: жители села сами ремонтируют дорогу под Черкассами

Черкассы, Воскресенье 26 июля 2020 18:23
Ямы после Укравтодора: жители села сами ремонтируют дорогу под Черкассами
Разбитая дорога (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Жители села Ивковцы ремонтируют дорогу после Укравтодора

В Черкасской области жители села Ивковцы латают ямы на дороге, которые оставили после себя ремонтные бригады. Местные жители случайно наткнулись на заброшенный мастерами асфальт, собрали технику, которую удалось найти в селе, и приступили к работе.

Вместо современных катков жители села используют старенький трактор и экскаватор. Взяться за работу решили, когда наткнулись на кучу никому не нужного асфальта в соседнем селе - Медведевцы. Об этом сообщает 24 Канал.

Местный житель Назар Лавриненко рассказал, что асфальт валялся на бывшей ферме больше года. Когда делали дорогу, его не успели использовать.

Ямы после Укравтодора: жители села сами ремонтируют дорогу под Черкассами

Под Черкассами люди сами ремонтируют дорогу после Укравтодора (скриншот с видео)

В 2020 году в Ивковцах впервые работали "автодоровцы", но немало ям оставили. Технологию местные расспросили у дорожников, но необходимого оборудования не было, поэтому все инструменты придумали сами.

Чтобы растопить затвердевший асфальт, люди принесли из дома баллон с газом и горелку. Катка для асфальта тоже было взять негде, поэтому сами сделали трамбовки из арматуры.

Ямы после Укравтодора: жители села сами ремонтируют дорогу под Черкассами

Под Черкассами люди сами ремонтируют дорогу после Укравтодора (скриншот с видео)

В селе ремонту рады, особенно радуются водители. Импровизированная дорожная бригада настроена решительно: хотят залатать все ямы в селе. Не пропускают даже самые маленькие, чтобы через год они не превратились в большие канавы.

Напомним, в Украине действуют новые правила сдачи на права.

Ранее камеры на дорогах показали, как гоняют украинские политики.

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