Камеры на дорогах показали, как гоняют украинские политики: штрафы не платят (видео)

Автофиксация нарушений ПДД в Украине (коллаж РБК-Украина)

Как нардепы и чиновники нарушают ПДД показали камеры за 50 дней работы

Превышать скорость на дорогах украинские политики не боятся, однако оплачивать штрафы не торопятся. К такому выводу пришли журналисты после анализа базы данных штрафов за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры за 50 дней работы.

В новом выпуске программы Bihus.info журналисты представили топ-3 таких случаев.

Отмечается, что иногда допустимую скорость превышали в три раза, а лихачество практиковалось одними и теми же водителями на разных авто.

В список "шумахеров от власти" журналисты занесли народного депутата Антона Яценко из партии "За будущее", нардепа Александра Дубинского от "Слуг народа" и заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

У всех троих вместе набралось 75 случаев превышения скорости, а заплатили они только 6 штрафов.

"Нардеп Яценко ездит на Mercedes сестры. Там где можно 50 км/ч, его авто едет 165. И так 60 раз!", - говорится в материале.

Также журналисты назвали несколько "самых ярких" примеров нарушений: 24 июня на Одесской трассе политик при разрешенной скорости 50 км/ч мчал на 148 км/ч, 10 июня в Чабанах - 151 км/ч, и 23 июня на Одесской трассе летел на 169 км/ч.

"Яценко не заплатил ни одного штрафа. Большая часть уже пошла в исполнительную службу, и когда-нибудь возможно их взыщут. Правда, с сестры, так как машина официально на ней", - рассказал ведущий.

Депутата Дубинского камеры "поймали" на превышении скорости 11 раз, но оплатил он только один штраф.

Лихачил нардеп дважды за рулем Mercedes Benz G Class, и 9 раз - на Toyota Land Cruiser. "Слуга" превышал скорость вдвое больше на полосе общественного транспорта.

Первый замглавы ОПУ Трофимов превышал скорость в 3 раза больше разрешенной на Mercedes С560 на Обуховской трассе.

За время своей работы камеры зафиксировали 5 нарушений, и все штрафы чиновник оплатил.

Видео: Как нардепы превышают скорость и не платят штрафы

Ранее в МВД заявили, что штрафы за нарушение ПДД могут приносить в бюджет 1 млрд в месяц, и анонсировали новые камеры.

Также недавно в МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто.