Ями після Укравтодору: жителі села самі ремонтують дорогу під Черкасами

Розбита дорога (фото: РБК-Україна)

Жителі села Івківці ремонтують дорогу після Укравтодору

В Черкаській області жителі села Івківці латають ями на дорозі, які залишили після себе ремонтні бригади. Місцеві жителі натрапили на занедбаний майстрами асфальт, зібрали техніку, яку вдалося знайти в селі, і приступили до роботи.

Замість сучасних ковзанок жителі села використовують старенький трактор і екскаватор. Взятися за роботу вирішили, коли натрапили на купу нікому не потрібного асфальту в сусідньому селі - Медведівці. Про це повідомляє 24 Канал.

Місцевий житель Назар Лавріненко розповів, що асфальт валявся на колишній фермі більше як рік. Коли робили дорогу, його не встигли використати.

Під Черкасами люди самі ремонтують дорогу після Укравтодору (скріншот з відео)

У 2020 році в Івківцях вперше працювали "автодорівці", але чимало ям залишили. Технологію місцеві розпитали у шляховиків, але необхідного обладнання не було, тому всі інструменти придумали самі.

Щоб розтопити затверділий асфальт, люди принесли з дому балон з газом і пальник. Катку для асфальту теж було взяти ніде, тому самі зробили трамбування з арматури.

Під Черкасами люди самі ремонтують дорогу після Укравтодору (скріншот з відео)

В селі ремонту раді, особливо радіють водії. Імпровізована дорожня бригада налаштована рішуче: хочуть залатати усі ями в селі. Не пропускають навіть найменші, щоб через рік вони не перетворилися на великі канави.

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