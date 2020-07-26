ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ями після Укравтодору: жителі села самі ремонтують дорогу під Черкасами

Черкаси, Неділя 26 липня 2020 18:23
Ями після Укравтодору: жителі села самі ремонтують дорогу під Черкасами
Розбита дорога (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Жителі села Івківці ремонтують дорогу після Укравтодору

В Черкаській області жителі села Івківці латають ями на дорозі, які залишили після себе ремонтні бригади. Місцеві жителі натрапили на занедбаний майстрами асфальт, зібрали техніку, яку вдалося знайти в селі, і приступили до роботи.

Замість сучасних ковзанок жителі села використовують старенький трактор і екскаватор. Взятися за роботу вирішили, коли натрапили на купу нікому не потрібного асфальту в сусідньому селі - Медведівці. Про це повідомляє 24 Канал.

Місцевий житель Назар Лавріненко розповів, що асфальт валявся на колишній фермі більше як рік. Коли робили дорогу, його не встигли використати.

Ями після Укравтодору: жителі села самі ремонтують дорогу під Черкасами

Під Черкасами люди самі ремонтують дорогу після Укравтодору (скріншот з відео)

У 2020 році в Івківцях вперше працювали "автодорівці", але чимало ям залишили. Технологію місцеві розпитали у шляховиків, але необхідного обладнання не було, тому всі інструменти придумали самі.

Щоб розтопити затверділий асфальт, люди принесли з дому балон з газом і пальник. Катку для асфальту теж було взяти ніде, тому самі зробили трамбування з арматури.

Ями після Укравтодору: жителі села самі ремонтують дорогу під Черкасами

Під Черкасами люди самі ремонтують дорогу після Укравтодору (скріншот з відео)

В селі ремонту раді, особливо радіють водії. Імпровізована дорожня бригада налаштована рішуче: хочуть залатати усі ями в селі. Не пропускають навіть найменші, щоб через рік вони не перетворилися на великі канави.

Нагадаємо, в Україні діють нові правила здачі на права.

Раніше камери на дорогах показали, як ганяють українські політики.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України дорогиЧеркасская область
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся