Музика, щоб поплакати: 15 українських пісень, які розбивають серце

Часом хочеться трошки посумувати, поплакати й навіть себе пожаліти, але в цьому немає нічого поганого, кожна людина потребує "перезавантаження". Серед українських пісень можна знайти вдалий "акомпанемент" під струни душі - сучасні треки або перевірені роками, різножанрові, драматичні й глибокі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 15 кліпів, які можна дивитися, коли сумно.
Це кліп, у якому багато тиші. В ньому кожен кадр, немов запитання без відповіді. І ця простота вражає більше за слова.
Голос співака "ріже" простір так, ніби ось-ось поллються сльози. Кліп про надрив і втому. І про те, що ми не вміємо зцілюватися.
Ця пісня не про образу, а про неможливість більше любити. Дуже глибока й дійсно змушує багато про що замислитися. І кліп залишає після себе неймовірні враження.
Це вже не пісня, а справжня легенда. Але навіть зараз, коли лунає ця мелодія, щось зсередини зупиняється. Бо "Спи собі сама" звучить як фінал історії, яка болить досі.
Нова і чесна робота, після якої довго не хочеться нічого слухати. Дует недарма підкорює соцмережі, адже став новим подихом в українській музиці, і дійсно може розчулити.
Кліп, ніби маленьке кіно про біль і про ту любов, яка залишилась десь там. Кожен кадр торкається серця. Хітовий варіант для "поплакати", який вже перевірено часом.
Скільки б разів її не слухав, все одно здригаєшся на фразі про сніг. Вона про те, що було і вже не повернеться. Ідеальна пісня, щоб згадати, як це - по-справжньому кохати й втрачати.
Це не просто про кохання, яке закінчилось. Це про біль, який ще досі тут. А кліп нагадує спогад, який сам до тебе прийшов.
Після цього кліпу хочеться довго мовчати. Він змушує плакати й відчувати, розуміти, що насправді важливо.
Це не про втрачене кохання, а про біль, який відомий українцям не з кіно. Пронизлива й щемлива пісня, яку важко дослухати без сліз.
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