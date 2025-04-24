Звуки для внутрішньої тиші: кращі відео на YouTube для тих, кого все дістало

Коли долає втома, а всі справи здаються нудною рутиною - варто взяти паузу й трохи перепочити. І в цьому може допомогти музика для спокою, релаксу та медитацій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 відео, під які можна відпочити та забути про все погане.

Спокійна музика - звуки гітари

Поєднання двох інструментів, які говорять без слів. Ця музика, немов тепла розмова біля вікна, коли увесь світ завмирає. Ідеальний фон для читання, відпочинку або моменту повного релаксу.

Музика та звуки дощу для розслаблення

М’який дощ за вікном, легка мелодія на фоні - цей запис заспокоює нервову систему, знімає напругу та допомагає буквально "переключитися". Це відео для тих вечорів, коли хочеться просто дихати й нічого не вирішувати.

Спокійний джаз для відпочинку

Музика у м’якому форматі - без соло, без пафосу, тільки гарний настрій. Цей трек створений для спокійних сніданків, домашніх справ або фонової роботи. Як ковток кави без кофеїну, це для душі, а не для виснажливого марафону.

Цілюща музика Тибету

Це схоже на медитацію, яка не вимагає зусиль. Глибокі, тягучі звуки тибетських чаш створюють ефект "вимкнення реальності" і перезавантаження зсередини. Ідеально для сну, йоги або моменту, коли душі просто потрібна тиша з глибоким змістом.

Музика для йоги та спокою

Це не просто білий шум, це простір, де є глибока, атмосферна композиція, натхненна індуїстською філософією. Підходить для тих, хто шукає спокій не тільки у вухах, а й у сенсах.

Мантра "Ом"

Класична мантра, яка повторюється 108 разів, це звукова медитація, яка допомагає "заземлитися". Ритм повторення діє на тіло, заспокоює, синхронізує, гармонізує. Слухати краще зранку або перед сном, у тиші.

Повний релакс - музика від поганих думок

Звуки, налаштовані на таку частоту, часто називають "універсальною гармонією". Ідеально підходить для глибокого розслаблення, медитації або відновлення після важкого дня. Тіло ніби згадує, як це - бути в балансі.

Музика від тривог та для заспокоєння

Рідкісне поєднання звуків, яке "ловить" ті самі струни душі. Слухати краще у навушниках, з закритими очима ефект глибокого заземлення гарантовано.