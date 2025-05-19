Музыка, чтобы поплакать: 15 украинских песен, которые разбивают сердце

Бумбокс - "Люди"

Это клип, в котором много тишины. В нем каждый кадр, словно вопрос без ответа. И эта простота поражает больше слов.

CHEEV - "Рана"

Голос певца "режет" пространство так, будто вот-вот польются слезы. Клип о надрыве и усталости. И о том, что мы не умеем исцеляться.

Мария Бурмака - "Розлюби"

Эта песня не об обиде, а о невозможности больше любить. Очень глубокая и действительно заставляет о многом задуматься. И клип оставляет после себя невероятные впечатления.

Скрябин - "Спи собі сама"

Это уже не песня, а настоящая легенда. Но даже сейчас, когда звучит эта мелодия, что-то изнутри останавливается. Потому что "Спи собі сама" звучит как финал истории, которая болит до сих пор.

Jerry Heil, YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

Новая и честная работа, после которой долго не хочется ничего слушать. Дуэт недаром покоряет соцсети, ведь стал новым дыханием в украинской музыке, и действительно может растрогать.

Арсен Мирзоян - "Джеральдіна"

Клип, будто маленькое кино о боли и о той любви, которая осталась где-то там. Каждый кадр касается сердца. Хитовый вариант для "поплакать", который уже проверен временем.

Ирина Билык - "Сніг"

Сколько бы раз ее не слушал, все равно вздрагиваешь на фразе о снеге. Она о том, что было и уже не вернется. Идеальная песня, чтобы вспомнить, как это - по-настоящему любить и терять.

Саша Чемеров & Бумбокс - "Любила"

Это не просто о любви, которая закончилась. Это о боли, которая до сих пор здесь. А клип напоминает воспоминание, которое само к тебе пришло.

Александр Пономарев - "Я ніколи нікому тебе не віддам"

После этого клипа хочется долго молчать. Он заставляет плакать и чувствовать, понимать, что на самом деле важно.

FIINKA - "Плакали"

Это не о потерянной любви, а о боли, которая известна украинцам не из кино. Пронзительная и щемящая песня, которую трудно дослушать без слез.

Также слушайте:

O.Torvald - "Без тебе"

Тина Кароль - "Ніжно"

SKYLERR - "Лілії"

СКАЙ - "Струна"