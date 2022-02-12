Мужская и женская мудрость сильно отличаются: ученые это неожиданно доказали

Мужчины с Марса, а женщины с Венеры и поэтому представители противоположного пола частенько друг друга не понимают. Ученые провели новое исследование о мудрости и доказали, что она совершенно разная у мужчин и женщин.

Об этом говорится в результатах исследования на Frontiersin.

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета из Сан-Диего пригласили около 700 добровольцев в возрасте от 27 до 103 лет. И дали им заполнить шкалу мудрости Сан-Диего и трехмерную шкалу мудрости.

В первом опроснике содержалось 24 вопроса, которые были связаны с шестью компонентами мудрости: просоциальное поведение (эмпатия и сострадание), эмоциональная регуляция, саморефлексия, принятие неопределенности и разнообразия точек зрения, решительность и социальное консультирование.

Во втором опроснике было 39 пунктов, которые охватывали три измерения мудрости: когнитивное, аффективное и сострадательно-рефлексивное.

Оказалось, что оценивать мудрость мужчин и женщин по одной шкале невозможно, а тем более – неэффективно.

Женщины в среднем набирали больше балов в тех пунктах, где нужно было выразить сочувствие. Также они показывали хороший результат в ответах, которые связаны с самоанализом.

А вот у мужчин ответы были более успешные на темы об использовании когнитивных функций и эмоциональной регуляции.

По трехмерной шкале мудрости женщины показали более высокий балл, чем мужчины. А вот по шкале мудрости Сан-Диего результат получился почти одинаковым у обеих полов.

Как отмечают ученые в своем заключении, у мужчин и женщин мудрость связана с такими факторами:

Высокое психическое благополучие

Оптимизм

Устойчивость

Низкий уровень депрессии

Отсутствие одиночества

А вот различия в мудрости между мужчинами и женщинами связаны с биологическими, социальными и культурными факторами. К ним относится и воспитание в семье и школе, выбор профессии и положение в обществе.

Метанализ 24 черт характера, которые составляют шесть добродетелей, в том числе и мудрость, показал различие между мужчинами и женщинами по 17 пунктам.

Женщины считают противостояние смерти и преодоление негативных жизненных событий важными для развития мудрости, в то время как мужчины считают для этого важным изучение философии.

44% мужчин на вопрос о проявлении мудрости рассказали о работе, женщины – только в 21% случаев, в основном они приводят в пример ситуации, которые связаны с общим негативным опытом в жизни.

Фактически, мужчины приходят к мудрости посредством ситуаций на работе и благодаря глубокому изучению теории (философия, психология, литература, чужой опыт).

А женщины становятся мудрыми благодаря своему жизненному опыту, трагедиям, потерям, состраданию и эмпатии.